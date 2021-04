Actualidade

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) arranca pela primeira vez na sua história em Viana do Castelo, apresentando, em maio, 24 espectáculos presenciais e 'online', numa edição marcada pelo lançamento da plataforma de 'streaming' FITEI Digital.

Depois de ter sido suspenso em 2020 devido à pandemia de covid-19, o FITEI, que decorre entre 01 e 16 de maio em Viana do Castelo, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viseu, apresenta-se com uma forte componente digital, que permite assegurar a realização do festival, ainda que a reabertura dos teatros, das salas de cinema e de espectáculos, em 19 de abril, possa ser protelada, adiantou o diretor artístico do certame, Gonçalo Amorim, durante a apresentação da programação da edição de 2021.

"Pioneira nas plataformas 'streaming' dedicadas ao teatro em Portugal", a nova plataforma FITEI Digital foi parcialmente financiada pela empresa municipal de Cultura e Desporto da Câmara do Porto - Ágora, permitindo, além da visualização dos espectáculos que compõem a programação 'online', aceder a outros conteúdos complementares.