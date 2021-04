Actualidade

As celebrações do Ramadão iniciam-se hoje nos territórios palestinianos, com alguma normalidade em Jerusalém Oriental devido à vacinação israelita e com maiores restrições na Faixa de Gaza e na Cisjordânia face à alta morbidade da covid-19.

Em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, os habitantes muçulmanos podem voltar a rezar na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do islão.

No mês de jejum do ano passado as restrições em vigor para combater a primeira vaga do vírus não o permitiram.