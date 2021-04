Cabo Verde/Eleições

O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, recandidato a primeiro-ministro cabo-verdiano nas eleições legislativas de domingo, anunciou hoje a redução da atividade de campanha de rua do partido, devido ao aumento de casos de covid-19.

"Nós estamos a apelar às pessoas para se protegerem, é a melhor resposta. Máscaras, evitar grandes ajuntamentos. Hoje tomámos uma decisão ao nível da nossa direção de campanha no sentido de termos mais precauções, comícios que não possam ser superiores a 300 pessoas, lugares sentados, com distanciamento e também reduzir a presença de rua", anunciou Ulisses Correia e Silva, em declarações à agência Lusa à margem de uma ação de campanha eleitoral em Porto Novo, ilha de Santo Antão.

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 105 infetados pelo novo coronavírus, e dois mortos, na segunda-feira, elevando para 19.110 o total de casos desde o início da pandemia, com recordes diários de infetados nos últimos dias, que coincide com o período de campanha eleitoral para as legislativas de 18 de abril, iniciada em 01 de abril.