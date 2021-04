Actualidade

A sexta edição do Ciclo de Concertos de Coimbra (CCC) vai decorrer de 28 a 30 de maio de 2021, com oito espetáculos de música clássica e diversas atividades paralelas, sob o tema "pontes e (re)encontros".

Um tributo a Chopin, por parte do pianista Artur Pizarro, um concerto-conversa do maestro António Victorino d'Almeida, um concerto da Orquestra Clássica do Centro dirigida pelo maestro Constantin Grigore, em torno da música romena, e um recital de piano a quatro mãos pelo H4nds Duo são algumas das propostas do CCC deste ano, anunciou o diretor artístico do evento, Tiago Nunes, em conferência de imprensa digital.

Na programação, estão ainda incluídos um concerto de jovens talentos de Coimbra, a estreia da Orquestra Arco Ribeirinho, um espetáculo de um grupo de sopros e um concerto de música antiga coral para assinalar os 750 anos do nascimento da Rainha Santa Isabel.