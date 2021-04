Novo Banco

O consultor do Banco de Portugal (BdP) para a venda do Novo Banco, Sérgio Monteiro, disse hoje que houve preocupações do supervisor acerca da sondagem da Aethel para a compra do banco em 2017, por potenciais ligações ao BES.

Questionado pelo deputado do PCP Duarte Alves se o interesse da Aethel - empresa cujo fundador, Ricardo Santos Silva, tinha vindo do BES Investimento - poderia estar ligado à família Espírito Santo e gerar uma entrada indireta desta no Novo Banco, Sérgio Monteiro confirmou que o supervisor estava preocupado com essa situação.

"Sei que houve essa preocupação e posso confirmá-la", disse hoje no parlamento Sérgio Monteiro, na sua audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.