O Berardo - Museu Arte Deco (B-MAD) abre a 24 de abril, em Alcântara, em Lisboa, com uma exposição baseada nas coleções de Arte Nova e Arte Deco do colecionador e empresário José Berardo, incluindo recentes aquisições inéditas, revelou hoje a organização.

O B-MAD é uma iniciativa privada da Associação de Coleções, que será oficialmente inaugurada a 23 de abril, e abrirá ao público no dia seguinte, 24 de abril, num edifício antigo adaptado, com entradas gratuitas até ao final do mês de maio, indica ainda um comunicado enviado à agência Lusa.

A abertura do novo museu localizado na Rua 1.º de Maio, no número 28, em Alcântara, estava prevista inicialmente para 2017, sendo depois adiada para julho de 2019, mas foi sofrendo mais atrasos devido a "complexas obras de remodelação e adaptação do edifício antigo que tinha uso residencial", explicou o colecionador em declarações à Lusa, no início desse ano.