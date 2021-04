Covid-19

Paris, 13 abr 2021 (Lusa) - O primeiro-ministro francês, Jean Castex, suspendeu hoje os voos entre França e o Brasil até nova ordem devido a uma crescente preocupação com a a variante do SARS-CoV-2 detetada no país sul-americano.

"Sabemos que a situação se está a agravar e decidimos, portanto, suspender até nova ordem os voos entre o Brasil e a França", anunciou o primeiro-ministro que falava na Assembleia Nacional.

Esta decisão do Governo gaulês surge depois de vários especialistas criticarem a falta de controlo sanitário das pessoas que chegam a França nos voos oriundos do Brasil.