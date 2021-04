Covid-19

O Município de Leiria anunciou hoje 16 medidas para a fase de desconfinamento, que passa por uma campanha de sensibilização para o cumprimento das regras em esplanadas e pela criação de um programa de testagem à covid-19.

Durante a reunião de executivo, o presidente do Município de Leiria, Gonçalo Lopes (PS), anunciou que vai ser celebrado um protocolo com a Associação Nacional de Farmácias para criar um programa de testagem dirigido à população de risco, grupos prioritários e trabalhadores de setores de atividade económica com maior grau de exposição.

Vai ainda ser criada uma campanha de sensibilização, apelando ao sentido cívico e ao cumprimento das regras mínimas de segurança, com reforço da sinalética e promoção de ações de proximidade e de sensibilização junto dos estabelecimentos com esplanadas, "apelando aos clientes e proprietários para o cumprimento escrupuloso das regras definidas pelas autoridades, em colaboração com as forças de segurança, autoridade de saúde, proteção civil e a Acilis" - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria.