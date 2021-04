Actualidade

O Irão "vai começar a enriquecer urânio a 60%", anunciou hoje a agência oficial Irna, dois dias depois da alegada sabotagem em instalações de enriquecimento em Natanz, que Teerão atribui a Israel.

O anúncio foi feito pelo ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, "numa carta a Rafael Grossi", o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Atualmente o Irão enriquece urânio a 20%, muito além do limite de 3,67% que lhe é imposto pelo acordo nuclear com as grandes potências assinado em Viena em 2015.