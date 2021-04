Actualidade

O PS apresenta na quarta-feira em plenário, no parlamento, alterações ao decreto do regime especial de contratação pública, procurando "corresponder" às exigências de controlo da legalidade que estiveram na origem do veto do Presidente da República.

Em linhas gerais, os socialistas sustentam que, na nova versão do diploma, são agora ampliadas as condições de controlo por parte do Tribunal de Contas; reforçadas as incompatibilidades dos membros da comissão independente, com o presidente a ser eleito pelo parlamento; e duplicadas as multas para sancionar casos de ilegalidade.

Este diploma, que se destinada a agilizar a contratação pública, partiu do Governo, considerando-o essencial para possibilitar a execução dos fundos europeus nos próximos anos (cerca de 57 mil milhões de euros).