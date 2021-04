Actualidade

Os acionistas da EDP elegem na quarta-feira os membros do Conselho Geral e de Supervisão (CGS), que terá como presidente o antigo gestor da elétrica e do BCP, João Talone, que vai substituir Luís Amado.

De acordo com a convocatória para a Assembleia Geral Anual, os acionistas da elétrica presidida por Miguel Stilwell de Andrade vão "deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Geral e de Supervisão, do Revisor Oficial de Contas e respetivo Suplente, dos membros da Mesa da Assembleia Geral, dos membros da Comissão de Vencimentos a nomear pela Assembleia Geral (incluindo a respetiva remuneração) e dos membros do Conselho de Ambiente e Sustentabilidade, para o mandato relativo ao triénio 2021-2023".

O nome de Talone para presidente do CGS, proposto pelos dois maiores acionistas, a China Three Gorges (19,03%) e a Oppidum Capital (7,20%), deverá ser aprovado na assembleia-geral de acionistas, marcando o seu regresso 15 anos depois da sua saída da EDP onde foi presidente executivo entre 2003 e 2006.