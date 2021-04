Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendeu hoje a realização de um concurso público único para a distribuição de eletricidade em baixa tensão nas autarquias de Portugal continental.

"Tendo em conta que, este ano, terminam os contratos de concessão em 228 municípios, alguns até já terminaram, a ANMP está preocupada com esta situação e com os moldes deste concurso público", disse aos jornalistas o presidente da associação, o socialista Manuel Machado, no final de uma reunião do conselho diretivo.

Para a ANMP, segundo Manuel Machado, "não há qualquer dúvida de que o concurso público internacional tem de ser um só para todo o território de Portugal continental, de forma a salvaguardar a solidariedade efetiva e a coesão territorial".