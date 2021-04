Actualidade

O Prémio Carlos do Carmo distinguiu, na sua primeira edição, o álbum "Lina_Raül Refree", da fadista Lina Rodrigues e do músico espanhol Raül Refree, anunciou hoje a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), promotora do galardão.

O Prémio Carlos do Carmo foi instituído pela SPA para homenagear o fadista, que morreu em 01 de janeiro, e distingue um álbum que "oferece uma reinterpretação do fado e do repertório de Amália Rodrigues com base na voz, piano e sintetizadores", segundo o comunicado da cooperativa de autores.

O álbum premiado junta a fadista Lina Rodrigues e o músico Raül Refree, produtor de nomes como Silvia Perez Cruz e Rosalía.