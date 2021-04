Efacec

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse hoje que a escolha das propostas vinculativas, de um conjunto de 10 inicialmente apresentadas, para a reprivatização da Efacec, deverá acontecer "num dos próximos Conselhos de Ministros".

Numa visita ao grupo, em Leça do Balio, Matosinhos, Pedro Siza Vieira disse que o Conselho de Ministros "é que tem de decidir em cima da proposta que veio da Parpública" e que será apreciada "numa das próximas reuniões", adiantou.

Assim, haverá uma "decisão sobre o conjunto de empresas selecionadas para passar à segunda fase, para apresentar propostas vinculativas para a aquisição" da maioria do capital do grupo, que foi nacionalizado no ano passado.