Actualidade

O ministro da Administração Interna disse hoje que até ao final de junho vão ser revistos os suplementos remuneratórios das forças de segurança e concretizada a atribuição do subsídio de risco aos elementos da PSP e da GNR.

"Foi constituído um grupo de trabalho para que dentro do prazo previsto no Orçamento do Estado deste ano, até junho, termos revisto os suplementos remuneratórios nas forças de segurança, designadamente envolvendo o subsídio de risco", disse Eduardo Cabrita no parlamento.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde está a ser ouvido hoje à tarde, o ministro precisou que as reuniões no âmbito do diálogo social com os sindicatos e associações sócio profissionais das forças de segurança já foram retomadas.