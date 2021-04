Covid-19

Os municípios com mais desemprego são os mais afetadas pela pandemia, segundo um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, que mostra que os mais atingidos são sempre os mesmos 20 concelhos, maioritariamente da região norte litoral.

O estudo analisou quatro momentos diferentes da pandemia em Portugal: 01 de abril (durante o confinamento), 01 de maio (ao fim de um mês de confinamento), 01 de junho (dois meses depois do confinamento) e 01 de julho de 2020 (três meses depois do confinamento), tendo como ponto de partida os dados da incidência de covid-19 nos municípios portugueses.

"O objetivo foi testar se as áreas mais afetadas pela infeção da covid-19 eram determinadas pela incidência cumulativa de casos, se apresentavam ou não um padrão socioeconómico distinto das restantes áreas de Portugal", disse à agência Lusa a investigadora principal do estudo "Evolution of inequalities in the coronavirus pandemics in Portugal: an ecological study", Joana Alves.