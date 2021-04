Migrações

Cidade do México, 13 abr 2021 (Lusa) - O Governo do México especificou hoje que conta com 12 mil elementos destacados, incluindo militares e funcionários dos serviços migratórios, para travar a mais recente vaga migratória, sobretudo de menores, observada nas fronteiras do país.

"Calculo que existam 12 mil pessoas de várias unidades (...) que estão destacadas há mais de um mês", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, numa conferência conjunta com o Presidente Andrés Manuel López Obrador, precisando que entre os vários departamentos envolvidos neste destacamento foi dada uma atenção particular ao tráfico de menores de idade.

A porta-voz da Casa Branca (Presidência dos Estados Unidos), Jen Psaki, anunciou na segunda-feira um acordo com o México, Honduras e Guatemala que prevê a mobilização de milhares de militares e de agentes policiais para tentar travar o fluxo migratório em direção a norte, que alcançou números recorde durante o mês de março.