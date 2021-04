Covid-19

A pandemia de covid-19 resultou na morte de mais de 150 mil pessoas no Reino Unido, das quais 23 nas últimas 24 horas, indicam números divulgados hoje pelo Governo britânico.

De acordo com os dados estatísticos, no total, morreram no Reino Unido 127.123 pessoas entre 4.375.814 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Mas o balanço sobe para 150.419 óbitos se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.