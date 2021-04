Covid-19

Angola registou 148 novas infeções pelo novo coronavírus e 22 recuperações, sem nenhuma morte, nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

Os casos positivos estão distribuídos por Luanda (145), Huíla (2), e Huíla (1), sendo 78 do sexo masculino e 70 do sexo feminino, com idades entre 1 mês e 86 anos, tendo as recuperações sido reportadas 19 em Luanda, três na Huíla, em pessoas dos 2 aos 88 anos.

Com os dados das últimas 24 horas, Angola somou 23.697 casos positivos, 554 óbitos, 22.115 recuperados e 1.028 casos ativos, dos quais quatro críticos, 14 graves, 55 moderados, 38 leves e 917 assintomáticos, estando 111 pessoas internadas, 46 outras em quarentena institucional e 1.189 contactos sob vigilância epidemiológica.