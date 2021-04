Covid-19

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou hoje a retoma do pagamento do estacionamento na via pública tarifado pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) a partir de quarta-feira.

O ponto que prevê a reposição do pagamento do estacionamento a partir de quarta-feira, cessando a suspensão da aplicação das normas do Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública, teve os votos favoráveis do PS, BE e oito deputados municipais independentes.

CDS-PP, PCP, PAN, PEV, MPT, PPM e dois independentes abstiveram-se.