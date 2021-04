Covid-9

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o desconfinamento não deve avançar nos concelhos de maior risco nem nos que são fronteira, e exigiu ao Governo "um esforço maior na testagem".

"Entendemos que o que deve ser feito é não continuar o desconfinamento global do país. Não fazer [o desconfinamento] naqueles concelhos que estão com os indicadores de risco mais elevados", disse Rui Rio.

O líder dos sociais-democratas, que falava no Porto em conferência de imprensa na sede do PSD após uma audiência com o Presidente da República e no dia em que se realizou mais uma reunião do Infarmed para avaliar a situação pandémica em Portugal, defendeu que também devem ser incluídos na exceção ao desconfinamento global os concelhos que fazem fronteira com os que apresentam maior risco.