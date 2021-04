Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) lamentou hoje que a administração da Cofina Media tenha declinado o pedido da estrutura sindical para uma reunião sobre o anunciado despedimento coletivo de 26 trabalhadores do grupo.

"O SJ lamenta que a Administração da Cofina Media não tenha disponibilidade para reunir-se com a direção desta estrutura com vista ao esclarecimento do despedimento coletivo do grupo que vai abranger 26 pessoas, seis das quais jornalistas" afirma o sindicato em comunicado.

O sindicato explica que "dada a gravidade da situação e atendendo ao facto de que na Cofina não há comissão de trabalhadores ou comissões sindicais, o SJ considerou fundamental" pedir uma reunião à administração do grupo.