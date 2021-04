Covid-19

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse hoje que o acesso ao ensino superior terá, este ano, as mesmas medidas excecionais implementadas no ano passado devido à pandemia da covid-19, sublinhando a necessidade de "estabilidade mínima".

"Olhar para a experiência do último ano e manter as principais decisões, foi assim que foi decidido em termos do acesso ao ensino superior", afirmou Manuel Heitor, que foi hoje ouvido em audição regimental na comissão parlamentar da Educação, Ciência, Juventude e Desporto.

No ano letivo passado, o Governo implementou medidas excecionais no acesso ao ensino superior, designadamente ao nível dos exames finais do secundário, que naquele ano deixariam de ser contabilizadas na média da avaliação interna, servindo apenas como provas de ingresso.