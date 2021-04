Covid-19

O México anunciou hoje os ensaios clínicos da vacina mexicana contra a covid-19, chamada Pátria, com o objetivo de concluir o processo até ao fim do ano e marcar a independência do país face aos fármacos estrangeiros.

"Uma vacina com este nome significa que devemos pensar sempre em ser independentes, que é do nosso interesse ser independentes", declarou o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, numa conferência de imprensa.

O chefe de Estado mexicano foi o responsável pela escolha do nome da futura vacina, tendo assumido a inspiração na vacina Soberana de Cuba.