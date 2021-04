Actualidade

Dezenas de milhares de crianças na Nigéria estão sem acesso à educação porque as autoridades continuam sem proteger as escolas dos ataques de insurgentes e outros grupos armados, especialmente no norte do país, denunciou hoje a Amnistia Internacional.

A atividade continuada do grupo radical islâmico Boko Haram e de outros grupos insurgentes no norte da Nigéria, sem uma resposta adequada das autoridades nigerianas em quase uma década "provocou o encerramento de centenas de escolas, com consequências desastrosas para a juventude, numa região onde a insegurança já é extrema", acusa a organização num comunicado datado de hoje, quando se assinalam sete anos em que 279 raparigas foram raptadas de uma escola em Chibok, no sul do estado de Borno, noroeste do país.

A maioria das raparigas raptadas pelo Boko Haram escapou ou foram libertadas mais tarde, mas mais de 100 permanecem em cativeiro. Tem havido mais raptos em larga escala de crianças em idade escolar na Nigéria, onde centenas de crianças foram mortas, violadas, forçadas a "casamentos" ou obrigadas a juntar-se ao grupo armado.