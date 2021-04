Covid-19

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) considera ser "concretizável" ter 70% dos adultos da União Europeia (UE) vacinados contra a covid-19 até final do verão, apesar dos "muitos obstáculos" na campanha de vacinação europeia.

"É claro que [as metas estipuladas pela Comissão Europeia] são realizáveis, mas requerem um grande esforço de todos e faremos o nosso melhor para ajudar", disse em entrevista à agência Lusa o responsável pela unidade de Emergência de Saúde Pública do ECDC, Piotr Kramarz.

Questionado pela Lusa sobre o objetivo de vacinar 70% dos adultos da UE até final do verão ou o de atingir a imunidade de grupo em julho - conjugando a vacinação com a recuperação e consequente imunização à doença -, o responsável admitiu que "existem muitos obstáculos que podem interferir" com estas metas.