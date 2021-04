Myanmar

Um capitão, que desertou do exército birmanês para se juntar ao movimento de oposição ao golpe militar de fevereiro, acusou a junta militar de reter familiares de soldados para impedir deserções.

Lin Htet Aung, que desertou em março, disse que a junta militar, no poder na sequência do golpe de Estado de 01 de fevereiro, mantém "sequestrados" famílias dos soldados que vivem em quartéis para evitar quaisquer fugas, publicou o portal de notícias Myanmar Now.

O rebelde afirmou que 75% dos soldados estariam dispostos a desertar, caso as famílias não estivessem "retidas" pelos comandantes.