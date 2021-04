Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) lançou uma petição para criar o Dia Nacional da Síndrome do Intestino Irritável e dar reconhecimento a uma doença pouco conhecida da população, mas que afeta mais de um milhão de portugueses.

Em declarações à agência Lusa, José Pedro Rodrigues, da SPG, disse que, apesar de afetar 10% da população portuguesa, "muitos não procuram ajuda médica por desconhecimento da doença e vergonha de falar dos sintomas".

O secretário-geral do Núcleo de Neurogastrenterologia e Motilidade Digestiva da SPG explicou que esta condição funcional do intestino "não é diagnosticada por meios complementares de diagnóstico - que podem ser usados para excluir outras condições -, mas causa sintomas e alterações clínicas significativas que têm grande impacto na qualidade de vida de quem dela sofre, em termos de relações pessoais, sociais e laborais, além do impacto económico".