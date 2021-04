5G

O presidente executivo da Altice Portugal afirma que Portugal deixou de ser líder no setor das telecomunicações, a "camisola amarela", para passar a ser o último, "o carro vassoura" no que respeita ao 5G (quinta geração).

"Nós deixámos de ser o camisola amarela, em linguagem ciclística, das telecomunicações, como fomos no 3G e no 4G, para sermos o carro vassoura da Europa no que toca ao 5G", afirmou Alexandre Fonseca, numa conversa com a Lusa e com o Diário de Notícias (DN).

"Somos hoje, de facto, um dos piores exemplos", disse, recordando os "alertas que a Altice Portugal" tem vindo a fazer "há mais de dois anos.