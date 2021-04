Covid-19

A incidência acumulada de covid-19 em sete dias aumentou na Alemanha para 153,2 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 140,9 de terça-feira, com 21.693 novas infeções nas últimas 24 horas.

O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus em um dia subiu para 342, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia hoje atualizados.

O pico de incidência na Alemanha foi registado em 22 de dezembro, com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes em uma semana.