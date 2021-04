Actualidade

A atribuição do nome de António Almeida Henriques ao Polo Arqueológico de Viseu (PAV), proposta pelo vereador Jorge Sobrado, vai ser discutida na quinta-feira em reunião do executivo

Almeida Henriques, que era presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 2013, morreu no dia 04, aos 59 anos, vítima de complicações respiratórias decorrentes da covid-19.

Jorge Sobrado, que renunciou aos pelouros da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial, passando a vereador não executivo, justificou a sua proposta com o "papel indelével" de Almeida Henriques na criação do polo e de "um serviço municipal de referência para o património no concelho".