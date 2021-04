Covid-19

A Índia registou 1.027 mortes e 184.372 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo de infeções desde o início da pandemia, anunciou hoje o Ministério da Saúde indiano.

O número de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, ultrapassando desde há vários dias o pico da primeira vaga, registado em 17 de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num só dia.

O aumento de infeções verificou-se, sobretudo, no estado de Maharashtra, onde fica a capital financeira do país, Mumbai, que conta atualmente com 43,5% dos casos ativos no país.