Covid-19

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) recomendou hoje ao Governo o reforço dos apoios sociais no contexto da pandemia de covid-19, considerando essa uma "parte crucial" da estratégia governamental para apoiar as pessoas.

"Aumentar a cobertura dos subsídios para os rendimentos mínimos deve tornar-se uma parte crucial da estratégia do Governo para apoiar as pessoas, pois pode estabilizar os seus rendimentos, reduzir a desigualdade e aliviar necessidades económicas agudas", pode ler-se no relatório intitulado Caminhando para o Crescimento 2021, hoje divulgado pela OCDE.

A organização multilateral sediada em Paris assinala que, em Portugal, a crise está a "afetar desproporcionadamente todos os que têm contratos de trabalho não convencionais e deverá aumentar as desigualdades ao acentuar a dualidade do mercado de trabalho", ou seja, a diferença entre quem tem contratos estáveis e quem tem contratos precários.