A comissão parlamentar de Transparência vai passar a fazer "inquéritos a factos" que "comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado" por eventuais dúvidas quanto ao conflito de interesses, por exemplo, como da deputada Joana Lima.

Esta decisão, tomada por unanimidade pela comissão, na reunião de terça-feira, vem clarificar dúvidas quanto ao método para analisar o eventual conflito de interesses de Joana Lima, do PS, que admitiu ter "arranjado" reuniões entre investidores brasileiros interessados na compra da Omni e técnicos da Parvalorem, a empresa pública a quem a Omni deve 17 milhões de euros.

A solução foi alterar o regulamento interno da comissão de Transparência e do Estatuto do Deputado, depois de alguma polémica com a análise do caso de Joana Lima, e criar um grupo de trabalho que ficará encarregado da "aplicação do Código de Conduta", aprovado na revisão das leis para aumentar a transparência na vida política.