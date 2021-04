Actualidade

A comissão parlamentar de Transparência vai ter mais poderes para "apreciar e pronunciar-se" sobre o regime legal do exercício de cargos públicos, pondo fim a um "conflito" de competências com a comissão de Assuntos Constitucionais.

A dúvida existia desde o início da legislatura, em 2019, com a criação da nova comissão de Transparência e do Estatuto do Deputado, decorrente da mudança nas leis da transparência política, em 2019, dado que as competências relacionadas com a comissão estavam na comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Jorge Lacão, presidente da comissão de Transparência, pediu uma aclaração sobre o tema, que ficou resolvido na última conferência de presidentes, tendo sido atribuídos mais poderes à nova comissão.