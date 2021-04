Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje terem detetado 17 novos casos positivos de infeção com o SARS-CoV-2 na capital timorense, dos quais três com sintomas ligeiros da covid-19.

Em conferência de imprensa online, Rui Araújo, coordenador da 'task-force' para a Prevenção e Mitigação da covid-19, do CIGC, disse que nas últimas 24 horas se registaram ainda 14 recuperações pelo que o total de casos ativos é de 547 em todo o país.

Os novos casos fizeram aumentar para 861 o total de casos detetados em Díli desde 07 de março, quando começou o surto em Díli, com as autoridades a reorganizarem os focos ativos na cidade para um total de 23.