Actualidade

Os responsáveis pelas diplomacias dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha vão discutir hoje, em Bruxelas, a situação no Afeganistão, a tensão entre Ucrânia e Rússia e as negociações nucleares com o Irão, anunciou o Governo alemão.

"Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha, bem como um representante da França, vão encontrar-se" e "o tema principal das discussões será o Afeganistão", afirmou o Ministério alemão dos Negócios Estrangeiros, em comunicado hoje divulgado.

Na reunião, que irá decorrer no âmbito de uma sessão ministerial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) em Bruxelas, serão ainda debatidos "os desenvolvimentos atuais na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia e o acordo nuclear com o Irão", acrescentou.