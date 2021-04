Covid-19

As autoridades timorenses reconheceram hoje ter "exagerado" nas regras aplicadas durante o funeral da primeira pessoa a morrer com covid-19 em Timor-Leste, tendo adaptado o protocolo a aplicar em novos casos no país.

"Reconheço que houve um excesso no primeiro funeral. Como o uso de uma escavadora para colocar o caixão. As autoridades de saúde reconhecem que isso foi excessivo", disse hoje Rui Araújo, coordenador da 'task-force' para a Prevenção e Mitigação da covid-19, do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Araújo falava em conferência de imprensa no contexto de um polémico impasse sobre o funeral de uma segunda pessoa que morreu esta semana - que se arrasta desde segunda-feira e envolve um protesto do ex-Presidente timorense, Xanana Gusmão, e de familiares do homem.