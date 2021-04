Actualidade

Pelo menos vinte pessoas morreram e três ficaram feridas após a colisão de um autocarro com um camião numa estrada na província de Asyut, no sul do Egito, informou o Ministério da Saúde egípcio.

O acidente ocorreu na estrada do deserto oriental, na província de Asyut, no sul do país e a 320 quilómetros do Cairo, e as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas até ao momento.

Segundo o porta-voz do Ministério, Khaled Muyahed, cerca de 36 ambulâncias foram ao local do acidente e transferiram os mortos e feridos para os hospitais públicos de Asiut e Al-Iman.