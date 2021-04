Covid-19

A Comissão Europeia afirmou hoje que mantém "todas as opções em aberto" para as próximas fases de combate à pandemia de covid-19, nomeadamente no que toca à campanha de vacinação a partir de 2022, adaptada às novas variantes.

"Mantemos todas as opções em aberto para estarmos preparados para as próximas fases da pandemia, para 2022 e mais além", indicou fonte oficial do executivo comunitário em resposta escrita enviada à agência Lusa.

No dia em que o jornal italiano La Stampa noticia que a União Europeia (UE) não renovará contratos para a compra de vacinas à empresa farmacêutica Astrazeneca e à Johnson & Johnson, após os alegados efeitos secundários, o executivo comunitário recusou precisar.