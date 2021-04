Actualidade

O presidente executivo (CEO) da Liberty Seguros no mercado europeu afirmou hoje que a seguradora está "a estudar oportunidades" para crescer através de aquisições, com foco nos mercados onde está atualmente presente, nomeadamente Portugal.

"Não há forma de sermos líderes na Europa sem fazer aquisições. Vamos apostar no crescimento orgânico, mas não vai ser suficiente. Dada a nossa posição atual no 'ranking' europeu, o crescimento inorgânico vai ser importante e vamos estar atentos às oportunidades", disse Juan Miguel Estalo numa conferência 'online' com jornalistas.

Atualmente com operações em Espanha, Portugal, Irlanda e Irlanda do Norte, a Liberty diz que "o foco no curto prazo é crescer primeiro nas geografias onde está presente".