Actualidade

A Comissão Europeia apresentou hoje uma estratégia para combater o crime organizado na União Europeia (UE) até 2025, visando maior cooperação entre os Estados-membros e melhor utilização das ferramentas digitais, para uma luta no 'online' e 'offline'.

"Os grupos de crime organizado ativos na Europa estão envolvidos numa variedade de atividades criminosas, como tráfico de droga, crime organizado de propriedade, fraude, contrabando de migrantes e tráfico de seres humanos", estando ainda a verificar-se uma "rápida adaptação à pandemia de covid-19, por exemplo através do aumento da contrafação médica produtos e criminalidade na internet", assinala o executivo comunitário em comunicado de imprensa.

Só em 2019, antes da pandemia, as receitas do crime organizado atingiram 1% do PIB da UE, ou seja, 139 mil milhões de euros.