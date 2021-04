Actualidade

O Governo são-tomense vai aprovar um plano de assistência às vítimas da intempérie de sexta-feira, que causou mais de cem desalojados e prejuízos materiais e na agricultura, disse hoje à Lusa o secretário das Obras Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território.

Três membros do Governo e o presidente da Câmara Distrital de Lobata (norte da ilha de São Tomé), a mais afetada pelo temporal, reuniram-se para "delinear estratégias" que serão submetidas ao Conselho de Ministros previsto para hoje à tarde.

"O vendaval da semana passada causou imensos prejuízos aos agricultores e não só, e o Governo reuniu-se hoje para delinear ações para dar respostas a catástrofe. As casas foram levadas pelo vento, as pessoas não têm onde viver e há uma necessidade urgente de resolver o problema da habitação para essas pessoas", disse Eugénio do Nascimento, no final do encontro de cerca de uma hora.