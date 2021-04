Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Washington, 13 abr 2021 (Lusa) - O Governo norte-americano do Presidente Joe Biden anunciou hoje que retirará todos os soldados norte-americanos do Afeganistão até 11 de setembro.

Os Estados Unidos tinham-se comprometido com os talibãs a retirar a totalidade das tropas do Afeganistão antes de 01 de maio, mas hoje um responsável do Governo norte-americano explicou que a promessa apenas será cumprida até 11 de setembro, prometendo mais esclarecimentos sobre o novo cronograma numa comunicação na Casa Branca, na quarta-feira.

A data do 20.º aniversário do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 será o marco para o cumprimento da promessa de retirada total das forças militares norte-americanas no Afeganistão.