Covid-19

A Comissão Europeia anunciou hoje ter escolhido as farmacêuticas BioNTech/Pfizer para produzir 1,8 mil milhões de vacinas contra as novas variantes do vírus até 2023, negociações que arrancam agora e visam a "fase seguinte" do combate à pandemia.

"Para nos prepararmos para o futuro, tirámos lições da primeira fase da nossa resposta à pandemia e é evidente que, para derrotar o vírus de forma decisiva, teremos de estar preparados para a fase seguinte: a certa altura, poderemos precisar de reforços para reforçar e prolongar a imunidade e, se forem detetadas mutações, teremos de desenvolver vacinas que sejam adaptadas a novas variantes, das quais precisaremos rapidamente e em quantidades suficientes", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Numa curta declaração à imprensa em Bruxelas, a responsável anunciou que, por isso, Bruxelas está agora "entrar numa negociação com a BioNTech/Pfizer" para a "entrega de 1,8 mil milhões de doses de vacinas durante o período de 2021 a 2023".