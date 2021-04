UE/Presidência

O presidente em exercício do Conselho da União Europeia, o primeiro-ministro António Costa, saudou o "passo positivo" hoje dado com a adoção da posição comum dos 27 sobre o certificado verde digital, que espera ver "plenamente operacional" no verão.

Pouco depois de os Estados-membros terem acordado a posição negocial do Conselho, num encontro de embaixadores dos 27 presidido por Portugal, o primeiro-ministro recorreu à sua conta oficial na rede social Twitter para se congratular com o compromisso alcançado a nível dos Estados-membros e fazer votos para que as negociações com o Parlamento Europeu sejam céleres.

"Foi dado hoje mais um passo positivo com a aprovação da posição do Conselho da UE sobre o Certificado Verde Digital. Devemos agora trabalhar com o Parlamento Europeu para que seja aprovado rapidamente, permitindo que o sistema esteja plenamente operacional este verão", escreveu António Costa.