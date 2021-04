Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) anunciou hoje um novo máximo histórico de 380,5 milhões de notas impressas em 2020, através da Valora, o único impressor detido por um banco central da área do euro que nunca parou durante a pandemia.

"Apesar das dificuldades, a quantidade de notas produzidas em 2020 excedeu largamente a do ano anterior, tendo a Valora alcançado um novo máximo histórico de notas impressas. Ao Banco, a empresa entregou 316,4 milhões de notas de cinco euros e 64,1 milhões de notas de 20 euros", lê-se no Relatório da Emissão Monetária de 2020 divulgado hoje pelo BdP.

Cada um dos bancos centrais nacionais da área do euro assegura anualmente uma parcela da produção global de notas do Eurossistema, sendo que, em Portugal, a produção de notas de euro tem sido adjudicada ao impressor do BdP - a Valora - ocorrendo no âmbito de acordos de cooperação estabelecidos com os bancos centrais da Áustria, Bélgica e Irlanda.