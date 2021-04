Covid-19

A economia portuguesa terá caído, no primeiro trimestre, 7% face ao mesmo período do ano passado e 5% face ao quarto trimestre de 2020, de acordo com o NECEP - Forecasting Lab da Universidade Católica de Lisboa.

"No 1.º trimestre de 2021, a economia portuguesa deverá ter contraído 5% em cadeia ou cerca de 7% na variação homóloga", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pelo núcleo de estudos económicos da instituição.

A Católica de Lisboa realça, no entanto, que "existe bastante incerteza neste cálculo dado que alguns indicadores, como a produção industrial ou as vendas de cimento, sugerem quebras relativamente pequenas, enquanto outros, como as operações na rede Multibanco, as vendas de combustíveis ou o volume de negócios nos serviços, apontam para quebras substantivas".