No bairro moçambicano de Mahate, Pemba, há cada vez mais estudantes deslocados, fugitivos da violência que assola Cabo Delgado, apoiados pelo projeto Karibu de uma ONG portuguesa que usa a educação para quebrar os ciclos de pobreza e exclusão.

Karibu significa "bem-vindo" em suaíli, mas é palavra conhecida em quase todas as línguas locais moçambicanas. "O Karibu está aqui em Mahate a apoiar as duas escolas primárias do bairro", esclareceu à agência Lusa Leandro Martins, gestor deste projeto pertencente à organização não-governamental (ONG) Helpo.

No total, "o projeto já alcançou 524 crianças nessas duas escolas, todas deslocadas e que ainda não estavam matriculadas", explicou.