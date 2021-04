Actualidade

Pelo menos 25 crianças nigerianas, com idades entre os quatro e os seis anos, morreram queimadas após um incêndio que deflagrou na terça-feira numa escola primária nos arredores da capital do Níger, segundo avançaram à agência Efe várias testemunhas.

O incêndio deflagrou por volta das 16:00 de terça-feira na escola primária "Pays-Bas", após a passagem de um tornado pelo estabelecimento, quando as crianças estavam na aula.

"Eu estava no centro da cidade quando recebi uma chamada de um dos meus professores que me avisou que a escola estava a arder; corri de volta, mas nada podia ser feito para salvar as salas de aula feitas em cabanas", lamentou o diretor da escola, Soumaana Nouhou, angustiado com o drama.